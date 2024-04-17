Германия запустила инициативу по поиску дополнительных средств ПВО для Украины

Правительство Германии запустило инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны, которые можно передать Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

С инициативой выступили министерства иностранных дел и обороны Германии.

Министр иностранных дел Анналена Бербок и глава Минобороны Борис Писториус уже обратились к партнерам из ЕС и НАТО, а также к третьим странам, сообщили спикеры обоих министерств.

Представители ведомств не предоставили никаких подробностей, однако отметили, что Инициатива "Немедленные действия по противовоздушной обороне" имеет целью как можно быстрее предоставить Украине еще большую поддержку в средствах ПВО.

По словам спикера, "нам нужно еще раз серьезно рассмотреть, есть ли другие системы, которые можно быстро передать Украине".

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 17-19 апреля посетит Италию для участия в министерской встрече "Группы семи", на которой, как сообщала "ЕП", он обсудит предоставление Украине дополнительных батарей Patriot и других систем противовоздушной обороны для защиты от российского террора.

В прошлую пятницу Кулеба заявил, что идут активные переговоры с союзниками о получении двух батарей системы противовоздушной обороны Patriot и одной SAMP/T.

13 апреля Германия объявила о срочной передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot.