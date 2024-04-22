Глава МЗС Іспанії відповів на питання про можливу передачу Patriot Україні

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес прокоментував можливість передачі Україні системи протиповітряної оборони Patriot, яка є на озброєнні піренейської країни.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив перед зустріччю глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі, повідомляє El Periódico de Catalunya.

Коли в іспанського міністра спитали, чи розглядає Мадрид можливість поставити Києву Patriot, він уникнув прямої відповіді, зазначивши, що Іспанія "продовжить робити все, що в її силах", щоб допомогти Україні у війні проти Росії.

"Іспанія вже надавала засоби протиповітряної оборони в минулому, і, звичайно, вона продовжить робити все, що в її силах, щоб допомогти українцям захистити свою свободу, свою демократію і всіх тих невинних цивільних, які щодня гинуть під (російськими. – Ред.) бомбардуваннями", – сказав Альбарес.

Водночас очільник іспанського МЗС наголосив, що "ніколи не любив давати занадто багато пояснень того, що, коли і де дається".

За даними Financial Times, Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

Лідерам країни, чиї збройні сили мають більше десятка систем Patriot плюс інші, такі як С-300, сказали, що їхні потреби не такі великі, як потреби України, і що вони не стикаються з жодною безпосередньою загрозою.

Як заявив у п'ятницю генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, він очікує, що нові зобов'язання щодо поставок систем протиповітряної оборони "будуть оголошені найближчим часом", але не надав жодних подробиць щодо країн або озброєння.

Нагадаємо, міністри закордонних справ і оборони Німеччини у листі до десятків країн анонсували глобальну ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони для України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявив, що Україна ідентифікувала 100 систем протиповітряної оборони в країнах-союзниках і просить передати хоча б сім із них для захисту українських міст.