В Британии двух человек официально обвинили в шпионаже в пользу Китая

В Великобритании официально предъявили обвинения в шпионаже в пользу Китая двум молодым людям, они уже на этой неделе предстанут перед судом.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Обвинения выдвинули 32-летнему Кристоферу Берри и 29-летнему Кристоферу Кэшу по закону о государственных тайнах. Они якобы передавали иностранному государству "статьи, записки, документы или информацию".

Судебное заседание запланировано на 26 апреля в Магистратском суде Вестминстера.

В контртеррористическом отделе полиции Лондона назвали обвинения результатом "чрезвычайно сложного расследования", и призвали воздержаться от дальнейших комментариев и спекуляций, пока дело рассматривает суд.

Мужчин задержали еще 13 марта 2023 года, а после того отпустили под залог. Действия, в которых их обвиняют, могли происходить в случае Берри с конца декабря 2021 до начала февраля 2023 года, а в случае Кэша – с января 2022 года до начала февраля 2023 года.

Также стало известно о задержании в Германии трех подозреваемых в шпионаже в пользу Китая.

В Швеции недавно окончательно подтвердили решение о депортации китайской журналистки, прожившей в стране почти 20 лет, из-за ее связей с китайскими властями.