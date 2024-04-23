Кулеба: Решение о предоставлении Украине дополнительных систем Patriot готовятся

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что решение о предоставлении Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot готовятся, сейчас ведутся переговоры с соответствующими странами.

Как сообщает "Европейская правда", заявление министра, сделанное в эфире телемарафона, приводит "Интерфакс-Украина".

По словам главы МИД, сейчас у украинской стороны "есть на радаре" четыре батареи Patriot.

"Наша, министров иностранных дел, задача – это готовить решение. И сейчас в разработке уже – я говорил три на прошлой неделе, а сегодня был у меня последний разговор, – и я понимаю, что уже у нас есть "на радаре" четыре конкретные батареи, если мы говорим о Patriot", – отметил Кулеба.

В то же время он подчеркнул, что уже не раз говорил партнерам и коллегам, что "уже нет сил терпеть переговоры", и нужно принимать уже решение.

"Все-все знают, наша задача сейчас – ускорить принятие решений. Эти решения будут, я в этом не сомневаюсь. Это положительный для Украины результат", – заверил министр.

Также он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом ранее, и тема ПВО была основной темой.

"Поэтому решение на уровне лидеров будет принято. Наша задача – ускорять это максимально", – подчеркнул Кулеба.

Ранее Министр обороны Швеции Пол Йонсон допустил, что Стокгольм может передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot.

В немецком правительстве в понедельник заверили, что новая система противовоздушной обороны Patriot будет доставлена в Украину как можно скорее.

Кроме того, по данным Financial Times, Греция и Испания находятся под сильным давлением со стороны своих союзников по ЕС и НАТО из-за предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.