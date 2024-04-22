Швеция не исключает, что пришлет Украине систему Patriot

Министр обороны Швеции Пол Йонсон допустил, что Стокгольм может передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил перед встречей глав МИД и министерств обороны стран ЕС в Люксембурге.

Отвечая на вопрос, предоставит ли его страна систему ПВО Patriot, Йонсон этого не исключил.

"Я не исключаю такой возможности, но сейчас мы сосредоточены на финансовых взносах (по обеспечению Украины дополнительными системами ПВО)", – отметил он.

По словам министра, Швеция пришлет другие системы, которые могут "снять часть давления" относительно потребности Украины в системах Patriot.

Он также указал, что после принятия пакета помощи Украине Соединенные Штаты могут увеличить поставки систем ПВО Киеву.

Ранее премьер Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что страна финансово присоединится к инициативе по обеспечению Украины дополнительными системами противовоздушной обороны.

В немецком правительстве в понедельник заверили, что новая система противовоздушной обороны Patriot будет доставлена в Украину как можно скорее.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что новые обязательства по поставкам систем противовоздушной обороны "будут объявлены в ближайшее время", но не предоставил никаких подробностей по поводу стран или вооружения.

По данным Financial Times, Греция и Испания находятся под сильным давлением со стороны своих союзников по ЕС и НАТО из-за предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.