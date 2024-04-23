Кулеба: Рішення про надання Україні додаткових систем Patriot готуються

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що рішення щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot готуються, наразі ведуться переговори з відповідними країнами.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву міністра, зроблену в ефірі телемарафону, наводить "Інтерфакс-Україна".

За словами очільника МЗС, наразі у української сторони "є на радарі" чотири батареї Patriot.

"Наше, міністрів закордонних справ, завдання – це готувати рішення. І зараз у розробці вже – я говорив три минулого тижня, а сьогодні була в мене остання розмова, – і я розумію, що вже у нас є "на радарі" чотири конкретні батареї, якщо ми говоримо про Patriot", – зазначив Кулеба.

Водночас він наголосив, що вже не раз говорив партнерам та колегам, що "вже немає сил терпіти переговори", і потрібно ухвалювати вже рішення.

"Всі-всі знають, наше завдання зараз – прискорити ухвалення рішень. Ці рішення будуть, я в цьому не сумніваюся. Це позитивний для України результат", – запевнив міністр.

Також він нагадав, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом раніше, і тема ППО була основною темою.

"Тому рішення на рівні лідерів буде ухвалено. Наше завдання – прискорювати це максимально", – наголосив Кулеба.

Раніше міністр оборони Швеції Пол Йонсон допустив, що Стокгольм може передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot.

У німецькому уряді в понеділок запевнили, що нова система протиповітряної оборони Patriot буде доставлена в Україну якнайскоріше.

Також, за даними Financial Times, Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.