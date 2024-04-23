Посол Украины в США Оксана Маркарова не исключила, что первый пакет американских вооружений после одобрения в Конгрессе нового законодательства о помощи может поступить в Украину уже в апреле.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

Маркарова выразила надежду, что процедура принятия законопроекта о помощи Украине будет завершена максимально быстро и президент Джо Байден его сразу подпишет.

По ее словам, закон вступает в силу сразу и так же сразу наступают полномочия выделять Украине оружие.

"Скажу больше, Украина и США активно работают над этими пакетами, не останавливаясь даже тогда, когда таких полномочий не было. Поэтому, я думаю, что это будет очень быстро", – отметила посол.

Отвечая на уточняющий вопрос, Оксана Маркарова заявила: "Не будем исключать даже апрель".

Напомним, 20 апреля Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за законопроект во вторник, 23 апреля.

Член комитета по иностранным делам Палаты представителей США демократ Билл Китинг во время визита в Киев заявил, что новый пакет военной помощи после решения Конгресса поступит "быстрее, чем кто-либо считает возможным".

СМИ сообщали, что США готовят "больший, чем обычно" пакет военной помощи для Киева.