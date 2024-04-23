В Совете Европе обеспокоены из-за принятия в Британии закона о высылке мигрантов в Руанду

В Совете Европы заявили о серьезной обеспокоенности соблюдением прав человека в связи с принятием в Великобритании закона, который предусматривает депортацию нелегальных искателей убежища в Руанду.

Об этом говорится в заявлении комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О'Флаэрти, сообщает "Европейская правда".

Он заявил, что принятие закона поднимает серьезные вопросы о правах человека искателей убежища и верховенства права в целом.

"Правительство Соединенного Королевства должно воздержаться от высылки людей в соответствии с политикой Руанды и отменить законопроект, который фактически посягает на независимость судебной власти", – подчеркнул О'Флаэрти.

Комиссар подчеркнул, что управление убежищем и миграцией всегда должно осуществляться в полном соответствии с международными стандартами.

"В связи с этим я обеспокоен тем, что законопроект позволяет осуществлять политику высылки людей в Руанду без какой-либо предварительной оценки их просьб об убежище со стороны британских властей в большинстве случаев.

В частности, законопроект лишает лиц, которым грозит высылка в Руанду, доступа к средствам правовой защиты от потенциальных нарушений абсолютного запрета принудительного возвращения, а также существенно ограничивает способность британских судов полностью и независимо рассматривать вопросы, выносимые на их рассмотрение", – заявил О'Флаэрти.

Он добавил, что принятие закона является еще одним свидетельством продолжающейся тенденции к "экстернализации политики убежища и миграции" в Европе, что вызывает беспокойство в глобальной системе защиты прав беженцев.

"Этот вопрос будет в центре моего пристального внимания как Комиссара Совета Европы по правам человека", – отметил комиссар.

Напомним, в ночь на вторник Палата лордов парламента Британии одобрила правительственный законопроект о высылке нелегальных мигрантов в Руанду, после этого он должен стать законом.

В прошлом году план признал незаконным британский Верховный суд, после чего правительства Великобритании и Руанды подписали новый договор с определенными гарантиями безопасности для мигрантов.

План вызвал резкие споры в британском парламенте и среди членов британской Консервативной партии, одно крыло которой настроено на радикальные меры по сокращению миграции, другое – выступает за соблюдение международного права.

В стране остается немало критиков идеи этого механизма, которые заявляют, что эта модель аморальна и может нарушать международное право, что может снова создать проблемы для Великобритании. Премьер-министр Риши Сунак уже заявлял, что не позволит иностранным судам заблокировать планы, и что Соединенное Королевство даже готово рассматривать выход из Европейского суда по правам человека.