Байден: Я почти готов купить Библию от Трампа, чтобы посмотреть, что там, черт возьми, написано

Президент США Джо Байден высмеял своего будущего соперника на президентских выборах Дональда Трампа, который в прошлом месяце начал продавать Библии.

Заявление Байдена приводит The Hill, сообщает "Европейская правда".

Байден упомянул о продаже Библий в контексте позиции Трампа по абортам.

По мнению действующего президента, его предшественник ответственен за решение Верховного суда, отменившего прецедентное решение, которое гарантировало право на аборт, а также за дальнейшие ограничения на аборты на уровне штатов.

"Он назвал решение по делу Доббса чудом", – сказал Байден о Трампе, имея в виду решение Верховного суда в июне 2022 года, отменившее гарантию права на аборт.

"Возможно, это идет из Библии, которую он пытается продавать. Я почти готов купить ее, чтобы посмотреть, что, черт возьми, в ней написано", – добавил Байден, после чего толпа рассмеялась.

Как известно, в марте Трамп в разгар предвыборной кампании и с ростом расходов на его многочисленные судебные дела начал продавать американцам Библии. Купить книгу предлагают за $59,99.

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