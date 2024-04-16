Дональд Трамп и его дела: какие уголовные обвинения выдвинуты против экс-президента США

Майже чотири роки тому, коли поразка Дональда Трампа на виборах президента США стала очевидною, американські журналісти та юристи почали цікавитися: чи чекає на 45-го "окупанта" Білого дому суд?

Жоден експрезидент США в історії ніколи не поставав перед судом за кримінальними звинуваченнями; максимум йому оголошували імпічмент у Конгресі (і, як ми знаємо, лише один такий випадок із чотирьох був вдалий).

Але 15 квітня Трамп встановив прецедент і прийшов до кримінального суду округу Мангеттен у Нью-Йорку, де його звинувачують у фальсифікації ділової документації для спроби вплинути на вибори президента 2016 року.

У "послужному списку" Трампа – чотири кримінальні справи різної складності та з цілковито різними юридичними перспективами.

Кожна з них, сама по собі безпрецедентна, може як поховати шанси експрезидента на переобрання, так і, навпаки, збільшити його вагу в очах прихильників.

І це не кажучи про такий побічний ефект, як порушення негласного табу на кримінальне переслідування експрезидентів США в майбутньому.

У цьому тексті "Європейська правда" зібрала ключову інформацію про чотири кримінальні справи проти Трампа: їхню суть, обвинувачення та перспективи розгляду. Експрезидент США також фігурує або фігурував у кількох цивільних справах (наприклад, стосовно махінацій із вартістю свого майна у Нью-Йорку), але вони тут не згадуються.

Забігаючи наперед: навіть перебування у в’язниці не завадить Трампу стати президентом – Конституція США цього не забороняє. Але якщо це справді станеться, то перед американською політичною та юридичною системою постане купа питань, які варті окремого тексту.

Кримінальні справи на рівні штатів

"Плата за мовчання", або "Порногроші" (суд району Мангеттен, місто Нью-Йорк)

Суть справи. У цій справі Дональда Трампа звинувачують у підробці фінансових документів з метою впливу на вибори 2016 року. Тоді колишній адвокат експрезидента США Майкл Коен перерахував 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс, 150 тисяч – моделі PlayBoy Карен Макдугал (не напряму, а через таблоїд, який мав права на її історію), і ще 30 тисяч – працівнику Трампового готелю Trump Tower, який стверджував, що в того є позашлюбна дитина.

В обмін на гроші Деніелс і таблоїд мали перестати розповідати про свої сексуальні зв’язки з Трампом, а працівник Trump Tower – про нібито позашлюбну дитину свого шефа.

Хоча самі виплати не є порушенням закону, компанія Трампа, Trump Organization, компенсувала Коену гроші (усього 420 тисяч доларів) як "плату за юридичні послуги". І саме той факт, що виплата "пройшла" не за прямим її призначенням, є в очах прокуратури Мангеттену в Нью-Йорку порушенням закону. Причому, стверджується у звинуваченні, Трамп таким чином хотів приховати сумнівні факти зі своєї біографії для впливу на вибори 2016 року на свою користь.

Справа про "плату за мовчання" (hush money) стала першою кримінальною справою не лише проти Трампа, а й узагалі проти колишнього президента США в історії.

Обвинувачення. Трампу висунули загалом 34 пункти обвинувачень, усі – пов’язані з фальсифікацією податкових документів. Хоча зазвичай американське законодавство кваліфікує це як нетяжкий злочин, прокуратура Мангеттену знайшла "обтяжувальну обставину": підробка мала на меті приховати федеральний кримінальний злочин. У цьому випадку – незаконну пожертву кампанії Трампа (позаяк "плату за мовчання" обвинувачення пов’язує з виборчою кампанією-2016).

Покарання. Максимальне покарання, яке загрожує Дональду Трампу в цій справі, – чотири роки позбавлення волі. Але позаяк для експрезидента це перший такий суд, з великою ймовірністю він відбудеться умовним покаранням.

Які шанси, що Трампа засудять? У порівнянні з іншими кримінальними справами ця має найбільш хистке юридичне підґрунтя. Адже прокуратура використовує сміливу юридичну теорію про те, що нетяжкий кримінальний злочин команди Трампа насправді був спробою приховати інший, федеральний. Другий слабкий момент: багато в чому позиція обвинувачення тримається на показах ексадвоката Трампа Майкла Коена, який уже відбув покарання за фінансові злочини і який, стверджує захист колишнього президента США, може бути зацікавленою особою у справі.

Коли чекати на вирок? Суд у цій справі першим дійшов до розгляду по суті, але Трамп ще має можливості його затягнути (що він і робив в останні дні). Головна претензія експрезидента – суд присяжних відбуватиметься в окрузі, де більшість є прихильниками Демократичної партії та є до нього упередженими (хоча процедура відбору присяжних передбачає перевірку на упередженість). З іншого боку, в цієї справи найбільше шансів на завершення розгляду до виборів президента США в листопаді.

Чи зможе Трамп себе помилувати? Ні, таке право має лише губернатор штату Нью-Йорк.

"Злочинна організація" і втручання у вибори (вищий суд округу Фултон штату Джорджія, місто Атланта)

Суть справи. Дональда Трампа і ще 18 людей звинуватили у, спрощено кажучи, створенні "злочинної організації", метою якої був вплив на результати виборів 2020 року. Ця "організація" діяла в низці американських штатів, де Трамп у різний спосіб хотів оскаржити перемогу Джо Байдена.

Один із таких епізодів – дзвінок Трампа тодішньому державному секретарю Джорджії Бреду Раффенспергеру, де він просив "знайти" майже 12 тисяч голосів, яких йому не вистачало для перемоги над Байденом. Серед інших, приміром, – пошук так званих фейкових "виборників" (людей, які представляють голоси певного штату під час виборів президента), які мали б засвідчити перемогу Трампа всупереч реальним результатам.

Саме в межах цієї справи Трампу зробили тюремне фото (mugshot) – він став першим в історії колишнім президентом США, який пройшов через цю процедуру.

Обвинувачення. Прокуратура округу Фултон 14 серпня 2023 року висунула загалом 41 пункт звинувачення всім 19 фігурантам справи. Ключові з них – за законом штату Джорджія про корумповані й такі, що перебувають під впливом рекетирів, організації (Racketeer Influenced and Corrupt Organization, RICO). Цей закон раніше використовувався для засудження членів мафіозних угруповань.

Конкретно проти Трампа висунуто 10 пунктів звинувачень: по одному – за RICO, за змову з метою видати із себе держслужбовця, подання фальсифікованих документів і змову з метою подати фальсифіковані документи; і по два – за змову з метою підробки документів, надання неправдивих заяв і змову з метою подання неправдивих заяв. Ще три пункти звинувачення суд відхилив у березні на етапі досудового слухання.

Після оголошення обвинувачень четверо фігурантів пішли на угоду з прокуратурою.

Покарання. За найбільш серйозним звинуваченням, RICO, Трампу загрожує від п’яти до 20 років позбавлення волі. Остаточний вирок визначає суддя.

Які шанси, що Трампа засудять? Оскільки ця справа розслідується прокуратурою штату, навіть обрання Трампа президентом не зупинить судовий процес. Доказова база в обвинувачення теж достатньо надійна: приміром, уже згаданий дзвінок Трампа та Раффенспергера був записаний.

З іншого боку, як і з судом у Мангеттені, йдеться про безпрецедентний випадок: прокурор місцевого рівня звинувачує експрезидента у втручанні у вибори. Крім того, захист Трампа вже заявляв, що його заяви можуть потрапляти під захист Першої поправки до Конституції США: адже, мовляв, він щиро вірив у свою перемогу у 2020 році. Тож питання в тому, наскільки переконливими будуть докази й версія прокуратури у справі.

Коли чекати на вирок? Обвинувачення просило, аби суд почався у серпні 2024 року. Тим не менш, Трамп ще має можливості затягти час. Після того як стало відомо про роман прокурорки округу Фултон Фані Вілліс зі спецпрокурором у справі Натаном Вейдом, захист експрезидента намагався відсторонити Вілліс або й узагалі домогтися закриття справи на досудовому етапі.

Чи зможе Трамп себе помилувати? Ні, у Джорджії це право має навіть не губернатор, а спеціальний орган, який приймає відповідні клопотання не раніше як через п’ять років з моменту вироку.

Кримінальні справи на федеральному рівні

Секретні документи (окружний суд за південним округом штату Флорида, Маямі)

Суть справи. Після завершення роботи в Білому домі Дональд Трамп вивіз звідти до маєтку в Мар-а-Лаго, що у Флориді, низку документів. З’ясувалося, що багато з них містили секретну інформацію, яку експрезидент не мав права привласнювати собі. До прикладу, там ішлося про плани нападу США на Іран (який Трамп, хизуючись, показував стороннім людям), а також джерела розвідувальної інформації, розкриття яких загрожувало національній безпеці.

Обшуки Федерального бюро розслідувань у серпні 2022 року виявили, що ці секретні документи зберігалися, м’яко кажучи, в неналежних умовах. Приміром, частина документів лежала в комірчинах без кодових замків, частина – в залі для прийняття гостей.

Розслідування спецпрокурора Міністерства юстиції США Джека Сміта призвело до оголошення обвинувачень Трампу та його помічнику Волтеру Науті в червні 2023 року.

Обвинувачення. Трампу спершу висунули 37 пунктів обвинувачень у зв’язку зі свідомим приховуванням інформації про національну оборону, змовою з метою перешкоджання органам юстиції, приховуванням документа у межах федерального розслідування та з корупційним елементом, а також наданням неправдивих заяв.

Пізніше йому висунули ще три пункти обвинувачень, пов’язаних зі спробами одного з працівників Мар-а-Лаго знищити камери спостереження в маєтку, що зафіксували неналежне зберігання документів.

Покарання. Тільки звинувачення, пов’язані зі зберіганням документів, загрожують Трампу ув’язненням до 10 років кожне. Але вказати хоча б приблизно, яке покарання на нього може чекати, неможливо через складну систему підрахунку у федеральних справах.

Які шанси, що Трампа засудять? З юридичного погляду справа має невтішний вигляд для Трампа. Розслідування Джека Сміта було ретельним; сам експрезидент публічно визнавав, що забирав документи з Білого дому – не кажучи вже про фото, які свідчать на користь цього (це саме по собі порушення, хоча не таке тяжке, як розкриття секретної розвідувальної інформації).

Звісно ж, справа матиме зовсім інший хід, якщо Трампу вдасться довести, що він насправді зняв гриф секретності з узятих з Білого дому документів (чого він досі не зробив). Захист експрезидента також намагався "поховати" справу з процедурних міркувань – приміром, оскаржуючи призначення спецпрокурора Сміта.

І ще один чинник грає на руку Трампу: суддя у справі Ейлін Кеннон призначена за його президентської каденції та раніше ухвалювала вигідні для нього судові рішення.

Коли чекати на вирок? Формально суд у справі має розпочатися 20 травня 2024 року, але є всі підстави очікувати, що цю дату відкладуть. Обвинувачення наполягає на слуханнях до президентських виборів і їхньому початку хоча б у липні, але, знову-таки, остаточне слово – за суддею.

Чи зможе Трамп себе помилувати? Технічно – так, бо йдеться про федеральні звинувачення. До того ж, якщо його оберуть президентом, судовий процес, найімовірніше, призупинять.

Події 6 січня та втручання у вибори (окружний суд округу Колумбія, Вашингтон)

Суть справи. Справа стосується ролі Дональда Трампа в подіях 6 січня 2021 року, коли тисячі його прихильників штурмували будівлю Капітолія у Вашингтоні під час затвердження результатів президентських виборів.

Це розслідування не є прямим продовженням роботи спеціального "комітету 6 січня" Палати представників США, який у грудні 2022-го рекомендував узагалі звинуватити Трампа в "підбуренні до повстання" та заборонити обіймати федеральні посади.

Спецпрокурор Мін’юсту США Джек Сміт зосередився на конкретному епізоді: спробах Трампа та його оточення скасувати результати виборів 2020 року, домігшись їхнього незатвердження в Конгресі віцепрезидентом Майком Пенсом (що ніколи не перевірялося на практиці та має дуже сумнівне юридичне підґрунтя), а також вплинувши на результати в окремих спірних штатах – зокрема згаданій Джорджії.

Причому Сміт наголошує: заяви Трампа не захищені Першою поправкою до Конституції США про свободу слова, позаяк він знав, що бреше – а отже, робив це свідомо. Довести це мають свідчення тодішнього оточення експрезидента, зокрема Майка Пенса (а "комітет 6 січня" за свою роботу зібрав удосталь таких свідчень, які ще й транслювали по телебаченню).

Обвинувачення. 1 серпня 2023 року спецпрокурор Мін’юсту США Джек Сміт оголосив Трампу звинувачення у справі про штурм Капітолія. Це змова з метою введення в оману США; змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню; перешкоджання та спроба перешкоджання офіційному розслідуванню; і змова з метою порушення прав (у цьому випадку – права американців на голосування на виборах).

Ці кримінальні звинувачення – найбільш серйозні з-поміж тих, які оголосили Трампу в усіх чотирьох справах.

Покарання. Найбільш серйозні звинувачення загрожують Трампу ув’язненням на термін до 20 років, але про конкретний строк у разі обвинувального вироку вирішує суд.

Які шанси, що Трампа засудять? З юридичного погляду ця федеральна справа також видається програшною для Трампа, позаяк його намагання "скасувати" результати виборів 2020 року добре задокументовані – та й він сам відверто про це говорив.

Та на руку Трампу грає безпрецедентний характер справи.

Ніколи в історії США експрезидента не звинувачували в намаганні підірвати один із наріжних каменів демократії – доброчесність виборів. І для обвинувачення, й для суду постане виклик: чи не поставить процес під загрозу вибори як такі та чи не стане небезпечним прецедентом.

Крім того, захист Трампа (як це вже не раз ставалося) посилатиметься на те, що всі його заяви в контексті штурму Капітолія все ж захищені Першою поправкою.

Коли чекати на вирок? Суд у справі мав початися 4 березня. Але адвокати Дональда Трампа домоглись його призупинення, подавши до судів вищих інстанцій позови про те, що експрезидент має імунітет від переслідування за події 6 січня 2021 року.

У лютому Федеральний апеляційний суд округу Колумбія заявив, що Трамп може бути притягнутий до відповідальності. Тепер слово – за Верховним судом США: там слухання відбудуться протягом тижня з 22 квітня, але рішення очікується до початку липня включно. І тільки тоді (в разі негативного для Трампа висновку суду) федеральна суддя у "справі 6 січня" Таня Чуткан зможе точно призначити дату початку слухань по суті.

На практиці це означає, що з великою ймовірністю суд над Трампом за цими федеральними звинуваченнями навряд чи завершиться до виборів 2024 року.

Чи зможе Трамп себе помилувати? Технічно – так, бо йдеться про федеральні звинувачення. До того ж, якщо його оберуть президентом, судовий процес, найімовірніше, призупинять.

Автор: Олег Павлюк,

журналіст "Європейської правди"