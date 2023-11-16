Санчес переизбран премьером Испании на фоне противоречивой амнистии сепаратистов

Лидер социалистов Испании Педро Санчес в четверг получил поддержку большинства в парламенте для формирования нового правительства, положив конец четырехмесячному политическому тупику.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило испанское издание El Pais.

Санчес получил поддержку всех левых и сепаратистских групп – всего за его кандидатуру проголосовали 179 депутатов.

В частности, за него отдали голоса все семь депутатов каталонской сепаратистской партии Junts, от которой зависело, станет ли Санчес снова премьер-министром или Испании придется провести новые выборы.

Как и ожидалось, 171 депутат от консервативной Народной партии и ультраправой группы Vox, а также консервативного Союза наварского народа проголосовали против Санчеса.

Победа Санчеса в парламенте завершает период политических потрясений, который начался в мае, когда лидер социалистов назначил внеочередные выборы после того, как его партия потерпела сокрушительные поражения на общенациональных региональных и местных выборах.

Санчес сразу понимал, что для нового срока ему нужно заручиться поддержкой сепаратистских партий и начал переговоры о соглашениях с каждой из них.

Самой сложной была сделка с партией Junts, которую контролирует бывший президент Каталонии Карлес Пучдемон. Лидер сепаратистов требовал амнистии для людей, привлеченных к ответственности за действия, связанные с попыткой провозглашения независимости Каталонии в 2017 году. В понедельник партия Санчеса подала законопроект о предоставлении амнистии этим людям.

Из-за противоречивого предложения сотни тысяч испанцев вышли на протесты, выступая против амнистии. Напряжение в испанском обществе сохраняется.

Всего более 300 каталонских сепаратистов могут подпасть под закон об амнистии.

Ультраправая партия Vox подала жалобу в Верховный суд против Санчеса из-за планов принять закон об амнистии.