Белый дом признал, что из-за задержки с помощью Украина потеряла Авдеевку

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что из-за неспособности Конгресса одобрить дополнительное финансирование для Украины российские силы смогли захватить часть территорий на востоке.

Об этом он сказал во время брифинга в Белом доме 24 апреля, сообщает "Европейская правда".

Комментируя одобрение дополнительного финансирования для союзников США, в частности для Украины, Салливан признал, что на этот процесс ушло "слишком много" времени.

"Последствия задержки почувствовали в Украине. За последние полгода Украина была вынуждена экономить боеприпасы, и это привело к потере части территории на востоке, в частности Авдеевки", – добавил советник Байдена.

Он добавил, что сегодняшний пакет военной помощи США на 1 миллиард долларов "является отличной новостью для Украины", но украинские Вооруженные Силы все еще находятся под жестким давлением на поле боя.

"И вполне возможно, что в грядущие годы Россия может получить дополнительные тактические достижения", – указал Салливан, упомянув в частности попытки наступления российских сил ценой значительных потерь на город Часов Яр и населенные пункты к западу от Авдеевки.

"Факт заключается в том, что у нас уйдет некоторое время, чтобы выйти из той ямы, которую образовала полугодовая задержка до одобрения Конгрессом дополнительного финансирования", – подытожил представитель Белого дома.

Как сообщалось, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов.

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