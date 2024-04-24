СМИ утверждают, что ATACMS есть и в новом пакете оружия для Украины на $1 млрд

Дальнобойные ракеты ATACMS входят в состав нового пакета военной помощи США Украине, объявленного 24 апреля – сразу после того, как вступил в силу закон о дополнительном финансировании американских союзников.

Об этом сообщили со ссылкой на источники, среди прочего, АР и Politico, пишет "Европейская правда".

Издание не приводят деталей относительно количества или дальнобойности ATACMS, которые входят в новый пакет стоимостью 1 миллиард долларов. Но это подтверждает предыдущие сообщения СМИ о том, что эти вооружения будут переданы Украине.

Также американские СМИ со ссылкой на источники утверждают, что Украина получила ATACMS в рамках предыдущего пакета военной помощи на 300 миллионов долларов, объявленного в марте, и уже по меньшей мере дважды применила их по российским целям во временно оккупированном Крыму и Запорожской области.

Как сообщалось, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

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