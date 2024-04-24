США объявили новый пакет военной помощи Украине на $1 млрд

Министерство обороны США 24 апреля объявило о выделении пакета военной помощи Украине общей стоимостью 1 миллиард долларов – первого с тех пор, как Конгресс принял дополнительное финансирование для помощи иностранным союзникам.

Об этом говорится в сообщении ведомства, которое цитирует "Европейская правда".

Новый пакет военной помощи является 56-м по счету, который администрация президента США выделяет по программе PDA – она предусматривает поставки военной помощи непосредственно со складов американской армии.

Пакет включает ряд вооружений, в том числе ракеты RIM-7, AIM-9M, противотанковые комплексы Stinger и Javelin, снаряды калибра 155 мм (в том числе кассетные снаряды) и 105 мм, снаряды к системам HIMARS, минометные мины калибра 60 мм, противотанковые мины, противопехотные мины Claymore, боеприпасы для обезвреживания препятствий.

Среди техники Пентагон приводит боевые машины пехоты Bradley, бронированные машины MRAP и Humvee, транспортные средства логистической поддержки, тактические транспортные средства для буксировки и перевозки оборудования.

Также в сообщении упомянуты стрелковое оружие и дополнительные патроны к нему, в частности для борьбы с дронами, "высокоточные авиационные боеприпасы", аэродромно-техническое оборудование, приборы ночного видения, а еще – запасные части и другое вспомогательное оборудование.

"Этот пакет позволит увеличить поставки боеприпасов, вооружения и оборудования для поддержки способности Украины защищать свою линию фронта, защищать свои города и противостоять постоянным атакам России", – уверяют в Пентагоне.

Как сообщалось, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

Американские СМИ сообщали, что в пакет могут впервые войти дальнобойные ракеты ATACMS, а оружие заранее передали на склады в Польшу и Германию для быстрой отправки в Украину.

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