Празднование дня рождения экс-королевы Дании изменили из-за пожара на 400-летнем памятнике

Королевский дом решил снизить торжественность мероприятий ко дню рождения королевы Маргрете II, которой исполняется 84 года, поскольку событие омрачил продолжающийся пожар в одном из старейших зданий Копенгагена.

Об этом сообщает TV2, пишет "Европейская правда".

Пресс-служба королевской семьи сообщила, что на фоне пожара решили отменить торжественную часть к 84-летию королевы Маргрете II, во время которой оркестр королевской гвардии должен был исполнять композиции перед дворцом Фреденсборг.

Однако перед дворцом все же состоится смена караула, которую уже собрались посмотреть много людей.

Напомним, Маргрете II отреклась от престола, но сохранила титул королевы.

Король Фредерик X и королева Мария опубликовали заявление с комментарием относительно пожара, где назвали его "печальным зрелищем" и поблагодарили всех причастных к спасению здания и произведений искусства.

Премьер Дании назвала зрелище на месте пожара ужасным.

"Здание биржи – это одно из самых красивых зданий Копенгагена, это символ 400 лет истории бизнеса в Дании. Незаменимое культурное наследие. Это очень больно видеть", – прокомментировала она.

Напомним, пламя вспыхнуло в здании биржи Бёрсен в центре Копенгагена примерно в половине восьмого по местному времени. Больше всего пострадала часть здания, где был расположен ее спиральный шпиль – он вскоре обвалился, вызвав у многих ассоциации с пожаром в Соборе Парижской Богоматери 2019 года. Обычные люди и спасательные службы вынесли из здания десятки картин.

Тушение пожара может длиться целый день. Работу пожарных осложняет старинная медная крыша здания и установленные для реставрации леса.