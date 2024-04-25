Разведка Великобритании посвятила обзор задержанию заместителя министра обороны РФ Сергея Шойгу Тимура Иванова, которого обвиняют во взяточничестве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 25 апреля.

В ведомстве напоминают, что об аресте Иванова стало известно 23 апреля. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере, что в РФ наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.

Сам заместитель Шойгу отрицает какие-либо правонарушения.

Разведка отмечает, что Иванов был вице-премьером в правительстве Московской области в 2012 году, губернатором региона в то время был Шойгу. Поэтому, предполагает разведка, у них тесные связи.

Иванов был назначен заместителем министра обороны в 2016 году. Как сообщается, он играл важную роль в проектах реконструкции оккупированного РФ Мариуполя.

В его декларации о доходах за 2018 год указано, что Иванов владеет 22 автомобилями.

"Сообщения о роскошном образе жизни Иванова неуклюже вписываются в февральское обращение Путина к народу с призывом создать новую национальную элиту из героев этой специальной военной операции", – говорится в обзоре.

Разведка добавляет, что дело Иванова является самым серьезным скандалом в Минобороны РФ со времени отставки главы ведомства Анатолия Сердюкова в ноябре 2012 года.

Накануне британская разведка сообщала о рекордном количестве дел о дезертирстве в военных судах России.

Перед этим в обзоре говорилось, что после захвата Новомихайловки Донецкой области оккупационные войска РФ будут стремиться продвинуться в направлении села Константиновка, что в двух километрах к западу.