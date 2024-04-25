Британская разведка проанализировала задержание заместителя Шойгу за взятки
Разведка Великобритании посвятила обзор задержанию заместителя министра обороны РФ Сергея Шойгу Тимура Иванова, которого обвиняют во взяточничестве.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 25 апреля.
В ведомстве напоминают, что об аресте Иванова стало известно 23 апреля. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере, что в РФ наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.
Сам заместитель Шойгу отрицает какие-либо правонарушения.
Разведка отмечает, что Иванов был вице-премьером в правительстве Московской области в 2012 году, губернатором региона в то время был Шойгу. Поэтому, предполагает разведка, у них тесные связи.
Иванов был назначен заместителем министра обороны в 2016 году. Как сообщается, он играл важную роль в проектах реконструкции оккупированного РФ Мариуполя.
В его декларации о доходах за 2018 год указано, что Иванов владеет 22 автомобилями.
"Сообщения о роскошном образе жизни Иванова неуклюже вписываются в февральское обращение Путина к народу с призывом создать новую национальную элиту из героев этой специальной военной операции", – говорится в обзоре.
Разведка добавляет, что дело Иванова является самым серьезным скандалом в Минобороны РФ со времени отставки главы ведомства Анатолия Сердюкова в ноябре 2012 года.
Накануне британская разведка сообщала о рекордном количестве дел о дезертирстве в военных судах России.
Перед этим в обзоре говорилось, что после захвата Новомихайловки Донецкой области оккупационные войска РФ будут стремиться продвинуться в направлении села Константиновка, что в двух километрах к западу.