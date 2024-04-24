Разведка Британии: В РФ зафиксировали рекордное количество дел о дезертирстве

Разведка Великобритании проанализировала сообщения о рекордном количестве дел о дезертирстве в военных судах России, а также о рекордном количестве просьб от россиян об убежище в иностранных странах.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 24 апреля.

Разведка ссылается на данные российского независимого СМИ "Медиазона", согласно которым в марте этого года российские военные суды приговорили за дезертирство рекордное количество военнослужащих Вооруженных сил России – 64 человека.

Общее количество дел с момента "частичной" мобилизации в сентябре 2022 года составляет 7400, причем наибольшее количество дел приходится на Московскую область – 496.

"Многие солдаты, которых удалось разыскать и которые предстали перед военным судом, получив условные сроки, вернулись в свои части и на фронт", – говорится в обзоре.

В то же время британская разведка отмечает, что рекордного уровня достигло количество просьб о предоставлении убежища в западных странах от граждан России, которые уклоняются от военной службы.

Российские солдаты, в том числе принудительно призванные во время "частичной" мобилизации в сентябре 2022 года, обязаны оставаться на военной службе на неопределенный срок с небольшой перспективой увольнения, констатируют в ведомстве.

Накануне разведка Великобритании сообщила, что после захвата Новомихайловки Донецкой области оккупационные войска РФ будут стремиться продвинуться в направлении села Константиновка, что в двух километрах к западу.

Перед этим обзор был посвящен специально созданному в российской армии подразделению для представителей кремлевской элиты.