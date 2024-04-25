Британська розвідка проаналізувала затримання заступника Шойгу за підозрою у хабарництві

Розвідка Великої Британії присвятила огляд затриманню заступника міністра оборони РФ Сергєя Шойгу Тимура Іванова, якого звинувачують у хабарництві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 25 квітня.

У відомстві нагадують, що про арешт Іванова стало відомо 23 квітня. Його звинувачують в отриманні хабаря у великому розмірі, що в РФ карається позбавленням волі на строк до 15 років.

Сам заступник Шойгу заперечує будь-які правопорушення.

Розвідка зазначає, що Іванов був віцепрем'єром в уряді Московської області в 2012 році, губернатором регіону в той час був Шойгу. Тому, припускає розвідка, у них тісні зв’язки.

Іванов був призначений заступником міністра оборони у 2016 році і, як повідомляється, відігравав важливу роль у проєктах реконструкції окупованого РФ Маріуполя.

У його декларації про доходи за 2018 рік вказано, що Іванов володіє 22 автомобілями.

"Повідомлення про розкішний спосіб життя Іванова незграбно вписуються в лютневе звернення Путіна до народу із закликом створити нову національну еліту з героїв цієї спеціальної військової операції", – йдеться в огляді.

Розвідка додає, що справа Іванова є найсерйознішим скандалом в Міноборони РФ з часу відставки очільника відомства Анатолія Сердюкова в листопаді 2012 року.

Напередодні британська розвідка повідомляла про рекордну кількість справ про дезертирство у військових судах Росії.

Перед цим в огляді йшлося, що після захоплення села Новомихайлівка Донецької області окупаційні війська РФ прагнутимуть просунутися в напрямку села Костянтинівка, що за два кілометри на захід.