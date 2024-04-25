Зеленский о Трампе: Будем работать с любым президентом США

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что независимо от результатов выборов в США в конце этого года Украина продолжит сотрудничество со Штатами.

Об этом он сказал в интервью Fox News, опубликованном Офисом президента 25 апреля, сообщает "Европейская правда".

Зеленский обратил внимание на формулировку вопроса, где говорилось, что не все сказанные Дональдом Трампом вещи "были против" Украины, а лишь ставили под сомнение некоторые аспекты.

"Поэтому я надеюсь, что он не будет против Украины. Я надеюсь на это... Конечно, есть разные взгляды на что-то, на какие-то детали. Но если у нас есть общие взгляды и общие ценности, то, конечно, мы можем работать (с Трампом. – Ред.)", – добавил он.

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Глава государства подчеркнул, что избрание нового президента США – это исключительно решение американцев, и "мы будем работать с любым президентом, которого они выберут".

"И, конечно, мы будем работать с Соединенными Штатами в любом случае, потому что это наш стратегический партнер и лидер в мире", – подчеркнул Зеленский.

Украинский президент несколько раз публично говорил о приглашении Трампа в Украину, хотя окружение экс-президента опровергало, что такие обсуждения сейчас ведутся.

По данным СМИ, в случае победы на президентских выборах в США Трамп собирается "уменьшить обязательства" перед некоторыми членами НАТО, а также планирует подталкивать Украину и Россию к переговорам.