СМИ: Трамп в случае победы хочет подталкивать Украину и РФ к переговорам

Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на следующих президентских выборах хочет "уменьшить обязательства" перед некоторыми членами НАТО, а также планирует подталкивать Украину и Россию к переговорам.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, пишет "Европейская правда".

Соратники Трампа якобы обсуждают идею, чтобы 5-я статья Североатлантического альянса применялась только к странам с высокими расходами на коллективную оборону.

Также, по данным источников, советники Трампа обсуждали между собой, как посадить Украину и Россию за стол переговоров. Один из участников обсуждения высказал мнение, что для Украины убедительным толчком к переговорам станет обещание прекращения помощи США, тогда как для России – наоборот, обещание нарастить ее.

Несколько советников также публично говорили, что стоит усилить санкции против российского центрального банка.

Собеседники журналистов отметили, что никто из команды Трампа пока не вел переговоров с представителями Киева или Москвы, в том числе потому, что это было бы нарушением закона США о запрете частным лицам вести переговоры от имени правительства.

Напомним, на этой неделе Дональд Трамп на предвыборном мероприятии рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность.

Его слова встретили резкую реакцию многих европейских столиц и генсека НАТО.

Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон считает, что угрозы Трампа выйти из НАТО стоит воспринимать серьезно.