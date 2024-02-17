Зеленский хочет поехать с Трампом на фронт, чтобы тот увидел реальность войны

Президент Владимир Зеленский выразил готовность поехать с Дональдом Трампом, вероятным кандидатом в президенты США, на фронт в Украине, чтобы он увидел реальность войны, которую хочет остановить "за 24 часа".

Об этом Зеленский сказал на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля во время ответа на вопросы из зала, сообщает "Европейская правда".

Глава государства напомнил, что публично пригласил Трампа в Украину и что украинская власть благодарна США за поддержку обеих партий и "всегда хочет, чтобы они знали действительно, что происходит на этой войне".

"И если господин Трамп приедет, я готов с ним поехать на фронт. Я думаю, если у нас будет разговор о том, как закончить войну, мы должны продемонстрировать тем, кто принимает решение, что же значит эта война. Не то, что об этом пишут в Instagram, а настоящая война", – добавил он.

Напомним, Дональд Трамп, который стремится переизбраться на должность в 2024 году, после победы на республиканских праймериз в Айове пообещал "очень быстро" решить ситуацию с войной в Украине.

По данным СМИ, в случае победы Трамп собирается "уменьшить обязательства" перед некоторыми членами НАТО, а также планирует подталкивать Украину и Россию к переговорам.

В ноябре Владимир Зеленский предложил Трампу приехать в Украину. Но Трамп отказался, сославшись на "конфликт интересов" с действующей администрацией Джо Байдена.