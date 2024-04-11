У Трампа отрицают контакты с Зеленским по поводу приглашения в Украину

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает неуместным сейчас посещать Украину, поскольку он не занимает должность, заявили в его предвыборном штабе после того, как президент Владимир Зеленский призвал его приехать в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

В предвыборном штабе Трампа заявили, что не было никаких официальных контактов Зеленского с бывшим президентом Соединенных Штатов.

"Не было никаких контактов со стороны Зеленского, и... Трамп публично заявил, что было бы неуместно ехать в Украину сейчас, поскольку он не является верховным главнокомандующим", – говорится в электронном письме штаба.

Ранее Зеленский заявил, что выразил Трампу свою заинтересованность в принятии приглашения, но не назначил дату.

"Мы передавали месседжи и контекст через соответствующих людей. Мы говорили, что хотели бы, чтобы Дональд Трамп приехал в Украину, увидел все собственными глазами и сделал собственные выводы. В любом случае, я готов с ним встретиться и обсудить этот вопрос", – отметил украинский президент.

Перед этим будущий кандидат в президенты США от республиканцев часто хвастался тем, что мог бы договориться о мирном соглашении между Россией и Украиной в течение 24 часов, если его выберут. Но он неоднократно отказывался публично уточнить, как он смог бы это сделать.

Издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Трамп якобы стремится подтолкнуть Украину к уступкам РФ и передаче под ее контроль украинских территорий – в частности, Крыма и Донбасса.

Впрочем, советник избирательной кампании Дональда Трампа Джейсон Миллер назвал фейковой новостью сообщение The Washington Post, в котором издание раскрыло якобы детали "мирного плана" Трампа по Украине.