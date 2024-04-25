В Германии введут День ветеранов, порвав с многолетним табу

Бундестаг 25 апреля проголосовал за введение ежегодного национального Дня ветеранов для чествования людей, которые служили в вооруженных силах – чем положил конец многолетнему табу на прославление военных в Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Предложение, разработанное правительственной коалицией Германии и поддержанное почти всеми партиями в Бундестаге, предусматривает "публичное и наглядное" празднование Дня ветеранов ежегодно 15 июня. Документ также призывает улучшить уход за людьми, ранеными во время службы в Бундесвере.

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, "это сильный, важный и, да, запоздалый сигнал признания и благодарности".

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Депутат от Социал-демократической партии Германии Йоханнес Арльт, который служил в Военно-воздушных силах страны, во время дебатов отметил, что "слово „ветеран" мало используется в нашем обществе, и этому надо положить конец".

"Нам нужно больше внимания и признания наших солдат и ветеранов, и именно поэтому нам нужен День ветеранов в Германии", – подчеркнул он.

Учитывая события Второй мировой войны Германия испытывала дискомфорт из-за темы милитаризма. Только после воссоединения страны в 1990 году немецкие Вооруженные силы – Бундесвер – начали приобщаться к миротворческим миссиям за рубежом, для военных ввели награды, в их честь начали возводить памятники.

Вскоре после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в начале 2022 года, Германия начала кампанию по модернизации Бундесвера и увеличению военных расходов.