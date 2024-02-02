Численность немецкого Бундесвера снизилась, несмотря на угрозу со стороны РФ

Несмотря на усилия правительства Германии по укреплению Бундесвера численность немецкой армии в прошлом году уменьшилась до 181 500 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

С момента нападения России на Украину немецкое правительство проводит кампанию по укреплению Бундесвера. Ожидается, что к 2031 году численность вооруженных сил возрастет до 203 тысяч солдат. Но реальность иная: несмотря на усилия по увеличению личного состава, количество солдат Бундесвера сократилось до 181 500 мужчин и женщин.

По состоянию на 31 декабря 2023 года временных и профессиональных военнослужащих, а также добровольцев на военной службе насчитывалось примерно на 1 500 человек меньше, чем годом ранее, сообщило Министерство обороны Германии. В конце 2022 года Бундесвер все еще насчитывал 183 050 солдат.

По словам пресс-секретаря Минобороны, главной целью Бундесвера было и остается постоянное усиление боеготовности личного состава: "Нам нужны квалифицированные и боеспособные женщины и мужчины в достаточном количестве для выполнения будущих задач и приказов".

Детальный анализ личного состава показывает, что наблюдается незначительный рост количества профессиональных военнослужащих и тех, кто проходит добровольную военную службу, но наблюдается уменьшение, в частности, в случае контрактников. Задекларированная цель состоит в том, чтобы к 2031 году численность Бундесвера выросла до 203 тысяч солдат.

В последнее время также участились дебаты о возможной обязательной военной службе или найме солдат без немецкого гражданства.

Ранее премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер заявил о необходимости решительной реформы Бундесвера с тем, чтобы армия была готова защитить страну от потенциальных угроз.

А немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что в связи с полномасштабной агрессией России против Украины ФРГ должна иметь сильную оборонную промышленность и армию.