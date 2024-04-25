У Німеччині запровадять День ветеранів, порвавши з багаторічним табу

Бундестаг 25 квітня проголосував за запровадження щорічного національного Дня ветеранів для вшанування людей, які служили у збройних силах – чим поклав край багаторічному табу на уславлення військових у Німеччині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Пропозиція, розроблена урядовою коаліцією Німеччини й підтримана майже всіма партіями в Бундестазі, передбачає "публічне та наочне" відзначення Дня ветеранів щороку 15 червня. Документ також закликає поліпшити догляд за людьми, пораненими під час служби в Бундесвері.

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, "це сильний, важливий і, так, запізнілий сигнал визнання і вдячності".

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Депутат від Соціал-демократичної партії Німеччини Йоганнес Арльт, який служив у Військово-повітряних силах країни, під час дебатів наголосив, що "слово "ветеран" мало використовується в нашому суспільстві, і цьому треба покласти край".

"Нам потрібно більше уваги і визнання наших солдатів і ветеранів, і саме тому нам потрібен День ветеранів у Німеччині", – наголосив він.

З огляду на події Другої світової війни Німеччина відчувала дискомфорт через теми мілітаризму. Лише після возз’єднання країни у 1990 році німецькі Збройні сили – Бундесвер – почали долучатись до миротворчих місій за кордоном, для військових запровадили нагороди, на їхню честь почали зводити пам’ятники.

Невдовзі після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну на початку 2022 року, Німеччина розпочала кампанію з модернізації Бундесверу та збільшення військових витрат.