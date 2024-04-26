В польском Щецине столкнулись британские военные машины, ранены 5 солдат
В польском Щецине пятеро военных получили ранения после того, как на улицах города столкнулись ехавшие колонной британские военные машины.
Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает RMF24.
Инцидент произошел после 17:00 в четверг по ул. Szosa Stargardzka (dk10) в Щецине.
Столкнулись британские грузовики, ехавшие в колонне. Три транспортных средства были повреждены, – сказал пресс-секретарь провинциального штаба Государственной пожарной службы в Щецине Томаш Кубяк. Он добавил, что пострадавшие были переданы работникам скорой медицинской помощи.
Пресс-секретарь Воеводской станции скорой помощи в Щецине Наталья Дорохович сообщила, что на место прибыли три бригады экстренной медицинской помощи. Там было пятеро пострадавших, четверо мужчин и женщина.
Травмы пациентов включают: травмы нижних конечностей и ушибы позвоночника. Все пациенты в сознании, состояние стабильное, угрозы жизни нет, сообщила представитель скорой помощи.
Столкновение произошло на дороге в направлении Старгарда. На место были направлены четыре пожарных бригады.
Ранее сообщалось, что военная полиция Польши будет расследовать обстоятельства аварии, произошедшей ранее в этом месяце в Силезском воеводстве, в результате которой пострадали пять человек.
Напомним, зимой восемь солдат получили ранения в результате аварии с участием военного грузовика вблизи польского города Гайнувка.