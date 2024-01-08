У Польщі під час аварії військової вантажівки поранені 8 солдатів

Вісім солдатів отримали поранення в результаті аварії за участю військової вантажівки поблизу польського міста Гайнівка.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомляє радіостанція RMF FM.

Через складний рельєф місцевості на місце події було відправлено два вертольоти Повітряної рятувальної служби.

За попередніми даними, життю постраждалих нічого не загрожує.

Триває розслідування, четверо осіб потребують госпіталізації, іншим чотирьом надається допомога на місці.

Журналіст радіостанції з'ясував, що у військовій вантажівці перебувало 12 солдатів. Транспортний засіб з'їхав з дороги.

У регіоні спостерігаються складні дорожні умови через настання зимової погоди.

Наприкінці листопада у Румунії перекинувся мікроавтобус, що перевозив сімох американських військових, п’ятеро осіб отримали травми.

Перед цим американський військовий загинув у ДТП в Німеччині.