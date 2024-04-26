У польському Щецині зіткнулися британські військові машини, поранені 5 солдатів

У польському Щецині п'ятеро військових отримали поранення після того як на вулицях міста зіткнулися британські військові машини, які їхали колоною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Інцидент стався після 17.00 у четвер по вул. Szosa Stargardzka (dk10) у Щецині.

Зіткнулися британські вантажівки, які їхали в колоні. Три транспортні засоби були пошкоджені, – сказав прессекретар провінційного штабу Державної пожежної служби в Щецині Томаш Кубяк. Він додав, що постраждалих передали працівникам швидкої медичної допомоги.

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Прессекретар Воєводської станції швидкої допомоги в Щецині Наталія Дорохович повідомила, що на місце прибули три бригади екстреної медичної допомоги. Там було п'ятеро постраждалих, четверо чоловіків і жінка.

Травми пацієнтів включають: травми нижніх кінцівок і забої хребта. Усі пацієнти у свідомості, стан стабільний, загрози життю немає, повідомила речниця швидкої допомоги.

Зіткнення сталося на дорозі в напрямку Старгарда. На місце було направлено чотири пожежні бригади.

Раніше повідомлялося, що військова поліція Польщі розслідуватиме обставини аварії, яка сталася раніше цього місяця в Сілезькому воєводстві, в результаті якої постраждали п'ятеро осіб.

Нагадаємо, взимку вісім солдатів отримали поранення внаслідок аварії за участю військової вантажівки поблизу польського міста Гайнувка.