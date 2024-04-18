Вице-канцлер Германии: Мы готовы быстро помочь с восстановлением энергоинфраструктуры Украины

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заверил, что немецкие компании готовы немедленно присоединиться к восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, которая была разрушена в результате российских атак.

Об этом немецкий чиновник заявил на совместной пресс-конференции с министром экономики Украины Юлией Свириденко в Киеве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Хабек рассказал, что украинские чиновники показали ему последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре, а также объяснили необходимость того, что нужно сделать уже сейчас.

В частности, отметил вице-канцлер, за лето необходимо выстраивать резервную инфраструктуру.

"С немецкой стороны предприятия отреагировали сразу, сказав: "Ладно, мы все поняли. К кому нам нужно обращаться, если мы это сделаем (будем инвестировать в восстановление. – Ред.)? Насколько гарантированным будет финансирование?"... Так что теперь мы стараемся как можно быстрее действовать и этой логике должно все подчиняться. Энергетическую инфраструктуру нужно быстро восстановить и мы будем делать все, что поможет в этом плане", – подчеркнул Хабек.

По его словам, важно, чтобы расходы на помощь Украине, как военную, так и для восстановления энергоинфраструктуры, финансировались как первоочередные.

А для привлечения немецких инвесторов на украинский рынок есть очень эффективный инструмент – инвестиционные гарантии, добавил Хабек.

В четверг Роберт Хабек прибыл с необъявленным визитом в Киев. По его словам, этот визит – знак того, что Германия должна и будет оказывать длительную поддержку Украине.

Напомним, 13 апреля Германия объявила о срочной передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot.

А министры иностранных дел и обороны Германии в письме к десяткам стран анонсировали глобальную инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны для Украины.