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Бельгийский экс-генерал: Производство оружия в Европе - "по уши в дерьме"

Четверг, 8 февраля 2024, 18:47

Генерал вооруженных сил Бельгии в отставке Марк Тайс раскритиковал состояние оборонного производства в Европе, утверждая, что для наращивания мощностей для нужд европейских стран и помощи Украине понадобятся годы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Тайс сказал в интервью Politico.

Экс-генерал Бельгии, который ранее был заместителем министра обороны, утверждает, что плачевное состояние оборонного производства в Европе – "это не шутка, мы по уши в дерьме".

"Особенно в Бельгии, но мы не единственные", – добавил он.

По словам Тайса, в начале полномасштабной войны России против Украины военные командиры европейских стран предупреждали, что понадобится "от пяти до семи лет", чтобы промышленность ЕС достигла потенциала, необходимого для надежного сдерживания.

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Он, среди прочего, обратил внимание на проблему с производством боеприпасов в Европе, назвав его "симптомом культурной проблемы". Зато Россия, считает Тайс, оказалась быстрее в наращивании производства снарядов и вооружений.

"Много желаемого выдается за действительное... Люди недооценивают время, необходимое для реализации проектов. Промышленная структура Европы недостаточно сильна, чтобы поддержать Украину", – подытожил экс-генерал Бельгии.

Напомним, высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее выразил надежду, что ЕС предоставит Украине 1,155 млн боеприпасов до конца 2024 года.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Европа совместными усилиями могут выровнять "артиллерийский баланс" с Россией, и необходимая для этого работа ведется.

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