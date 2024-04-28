Во власти Грузии обвинили США в финансировании "радикализации и дезинформации" в стране

Спикер парламента Грузии в реакции на критику США закона "О прозрачности иностранного влияния" фактически обвинил Штаты в "финансировании радикализации и дезинформации" через грантовую поддержку грузинских общественных организаций.

Как пишет "Европейская правда", его слова приводит "Новости-Грузия".

Спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что удивлен и разочарован реакцией членов Конгресса США на планы грузинских властей принять закон "О прозрачности иностранного влияния", поскольку законодательство США в этой сфере более жесткое.

После того он раскритиковал поддержку, которую оказывают грузинским общественным организациям через "Национальный фонд поддержки демократии".

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"До сих пор неизвестно, на что тратятся эти деньги. Потом мы случайно узнаем, что средства из бюджета США окольным путем идут на финансирование партий, радикальных группировок, дезинформацию, что, конечно же, не идет на пользу грузинскому обществу и бросает тень на американскую помощь Грузии", – заявил Папуашвили.

Реакция Папуашвили появилась после предупреждения двухпартийной группы сенаторов, что в случае принятия скандального закона США придется изменить политику в отношении Грузии и ввести ограничения против политического руководства страны.

Перед этим спикер парламента Грузии гневно отреагировал на принятую Европарламентом резолюцию, которая призывает не начинать переговоры с Грузией о членстве в ЕС, пока будет действовать скандальный закон "о прозрачности иностранного влияния".

Напомним, на 28 апреля общественные организации и оппозиция планируют в Тбилиси большую акцию протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который в понедельник начнут рассматривать во втором чтении.