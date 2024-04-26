Власти Грузии возмущены резолюцией Европарламента, критикующей закон об "иноагентах"

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили гневно отреагировал на принятую Европарламентом резолюцию, которая призывает не начинать переговоры с Грузией о членстве в ЕС, пока будет действовать скандальный закон "о прозрачности иностранного влияния".

Заявление Папуашвили приводит "Грузия Online", сообщает "Европейская правда".

Спикер грузинского парламента назвал принятую резолюцию "продолжением кампании против грузинского народа".

"Это начатая несколькими депутатами кампания, которую они уже давно проводят против грузинского народа", – заявил Папуашвили.

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Он также добавил, что власти страны не намерены отказываться от законопроекта об иноагентах, поскольку считают его "рубиконом на пути развития государственности".

"Закон о прозрачности является своего рода рубиконом, который важен для того, чтобы страна еще раз его перешла для развития государственности и сказала, что для нее определяющими являются свои интересы, а не то, что диктуют", – добавил Папуашвили.

Накануне Европарламент проголосовал за необязывающую резолюцию с призывом к ЕС не начинать переговоры с Грузией о членстве, пока будет действовать скандальный закон "о прозрачности иностранного влияния".

Напомним, на прошлой неделе в Грузии прошли многочисленные протесты против продвижения властями проекта закона "О прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с российским законом об "иноагентах".

Президент Грузии обещает ветировать его, но парламент сможет преодолеть ее вето. Сейчас проект принят в первом чтении.

На Западе жестко критикуют проект и подчеркивают, что он несовместим с западным курсом Грузии. Однако грузинские власти называют критику безосновательными, премьер-министр заявил, что закон все равно примут.

Подробно о том, почему грузинские власти идут на разрыв с Западом – в видеоблоге "ЕвроПравды".