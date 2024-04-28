У владі Грузії звинуватили США у фінансуванні "радикалізації і дезінформації" в країні

Спікер парламенту Грузії у реакції на критику США закону "Про прозорість іноземного впливу" фактично звинуватив Штати у "фінансуванні радикалізації і дезінформації" через грантову підтримку грузинських громадських організацій.

Як пише "Європейська правда", його слова наводить "Новости-Грузия".

Спікер парламенту Шалва Папуашвілі сказав, що здивований і розчарований реакцією членів Конгресу США на плани грузинської влади ухвалити закон "Про прозорість іноземного впливу", оскільки законодавство США у цій сфері більш жорстке.

Після того він розкритикував підтримку, яку надають грузинським громадським організаціям через "Національний фонд з підтримки демократії".

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"Досі невідомо, на що витрачаються ці гроші. Потім ми випадково дізнаємося, що кошти з бюджету США обхідними шляхами йдуть на фінансування партій, радикальних угруповань, дезінформацію, що, звісно ж, не йде на користь грузинському суспільству і кидає тінь на американську допомогу Грузії", – заявив Папуашвілі.

Реакція Папуашвілі з’явилася після попередження двопартійної групи сенаторів, що у разі ухвалення скандального закону США доведеться змінити політику щодо Грузії та запровадити обмеження проти політичного керівництва країни.

Перед цим спікер парламенту Грузії гнівно відреагував на ухвалену Європарламентом резолюцію, яка закликає не починати переговори з Грузією про членство в ЄС, доки діятиме скандальний закон "про прозорість іноземного впливу".

Нагадаємо, на 28 квітня громадські організації та опозиція планують у Тбілісі велику акцію протесту проти законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", який у понеділок почнуть розглядати у другому читанні.