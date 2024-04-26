В Тбилиси на воскресенье готовят большой митинг против закона "об иноагентах"

На 28 апреля в Тбилиси готовят большую акцию против закона "О прозрачности иностранного влияния", который угрожает западному курсу и евроинтеграции Грузии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

Митинг анонсировали более 150 общественных организаций. Впоследствии шесть политических партий заявили, что также присоединятся к протесту.

О своем участии заявили партия Саакашвили "Единое национальное движение", "Гирчи – больше свободы", "Стратегия Агмашенебели", "Республиканская партия", "Дроа" и "Ахали".

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Некоторых оппозиционных политсил еще нет в списке, но не исключено, что они присоединятся позже.

Митинги возле парламента в столице Грузии проходят ежедневно с 15 апреля, однако после первых дней это преимущественно небольшие акции, организованные студентами.

Рассмотрение проекта "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении планируют на 29 апреля.

На этот же день правящая партия "Грузинская мечта" пригласила на митинг своих сторонников.

От западных партнеров Грузии продолжают поступать сигналы, что законопроект несовместим с западным курсом страны.

На этой неделе Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС не начинать с Грузией переговоры о членстве, пока будет действовать скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния". Власти Грузии выразили возмущение таким шагом.