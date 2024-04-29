Глава МИД Франции прибыл в Ливан, чтобы предотвратить войну между Хезболлой и Израилем

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне прибыл в Ливан в воскресенье в рамках дипломатических попыток способствовать деэскалации конфликта на ливанско-израильской границе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Дипломат встретился с миротворческими силами ООН на юге Ливана, а также со спикером ливанского парламента, главнокомандующим армии, министром иностранных дел и временным премьер-министром.

После встреч Сежурне заявил, что Франция "отказывается принять худший сценарий" полномасштабной войны в Ливане.

Реклама:

"На юге Ливана война уже началась, даже если она не называется так, и именно гражданское население расплачивается за это", – сказал он.

Представитель МИД Франции на условиях анонимности сообщил агентству, что целью визита Сежурне было передать "опасения Франции относительно войны в Ливане" и представить поправку к предложению, которое Париж ранее представил Ливану для дипломатического урегулирования пограничного конфликта.

Западные дипломаты выдвинули ряд предложений по прекращению боевых действий между Израилем и Хезболлой, которую поддерживает Иран. Конечной целью является полное выполнение резолюции ООН, которая положила конец многомесячной войне между Израилем и Хезболлой в 2006 году.

Большинство из них предусматривают отвод Хезболлой своих сил на несколько километров от границы, усиление присутствия ливанской армии и переговоры о выводе израильских войск из спорных пунктов вдоль границы, где, по словам Ливана, Израиль оккупировал небольшие части ливанской территории после того, как в 2000 году ушел из остальной части южного Ливана.

Предыдущее французское предложение предусматривало отвод сил Хезболлы на 10 километров от границы. Хезболла выразила готовность рассмотреть эти предложения, но заявила, что никакого соглашения в Ливане не будет до тех пор, пока не прекратится огонь в Газе.

Израильские чиновники, тем временем, заявили, что прекращение огня в Газе не означает автоматического прекращения ударов по Ливану, даже если это сделает Хезболла.

Сежурне отказался предоставить более подробную информацию о последней версии предложения Франции накануне запланированного на вторник визита в Израиль. Он сказал, что проведет "консультации" с израильскими властями для достижения соглашения.

Министр иностранных дел Франции также призвал ливанские политические фракции прийти к согласию относительно кандидатуры, которая заполнит полуторагодичный президентский вакуум.

По его словам, Ливану нужен президент, чтобы "быть приглашенным за стол переговоров" и иметь возможность реализовать любое соглашение, которое можно достичь по пограничному вопросу.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен 29 апреля отправится с визитом в Саудовскую Аравию.

Перед этим Блинкен высказал убеждение, что "Израиль может достичь своих целей" и без наступления на Рафах.

В свою очередь в Госдепе отметили положительные сдвиги в действиях Израиля для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа после общения лидеров США и Израиля на прошлой неделе, и отметили, что ожидают еще больших возможностей для поступления в регион гуманитарной помощи.