Разведка Британии сообщила о росте гражданских жертв из-за воздушных атак РФ

В разведывательном сообществе Минобороны Великобритании обратили внимание на то, что в марте в Украине возросло число погибших гражданских в результате российской агрессии.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Минобороны по российско-украинской войне, сообщает "Европейская правда".

В обзоре приводят данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, согласно которым в марте 2024 года были убиты или ранены 604 гражданских лица, что на 20% больше, чем в предыдущем месяце.

"Эти смерти связаны с ракетными ударами и ударами с воздуха по всей Украине и усилением обстрелов на передовой. В отчете отмечается усиление скоординированных ударов по украинской критической инфраструктуре с 20 разрушенными или поврежденными объектами", – говорится в обзоре МО Великобритании.

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По сообщениям, было убито 57 детей, что вдвое больше по сравнению с предыдущим месяцем, и это связано непосредственно с использованием российской авиацией боеприпасов.

"Всего с 24 февраля 2022 года в Украине погибли 31 366 гражданских: 10 810 погибших и 20 556 раненых. Эти цифры подчеркивают огромную цену жизни из-за незаконного вторжения России в Украину", – сказано в обзоре.

Накануне разведка Британии написала о причинах очередной отмены шествия "Бессмертный полк" в России, а также оценила российские потери в полномасштабной войне против Украины в 450 тысяч убитыми и ранеными.