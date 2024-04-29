Розвідка Британії повідомила про зростання цивільних жертв через повітряні атаки РФ

У розвідувальному співтоваристві Міноборони Британії звернули увагу на те, що у березні в Україні зросло число загиблих цивільних внаслідок російської агресії.

Про це йдеться у щоденному огляді Міноборони щодо російсько-української війни, повідомляє "Європейська правда".

В огляді наводять дані Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, за якими у березні 2024 року було вбито чи поранено 604 цивільних особи, що на 20% більше, ніж у попередньому місяці.

"Ці смерті пов’язані з ракетними ударами та ударами з повітря по всій Україні та посиленням обстрілів на передовій. У звіті наголошується на посиленні скоординованих ударів по українській критичній інфраструктурі з 20 зруйнованими або пошкодженими об’єктами", – йдеться у огляді МО Британії.

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За повідомленнями, було вбито 57 дітей, що удвічі більше порівняно з попереднім місяцем, і це пов’язано безпосередньо з використанням російською авіацією боєприпасів.

"Загалом з 24 лютого 2022 року в Україні загинули 31 366 цивільних: 10 810 загиблих та 20 556 поранених. Ці цифри підкреслюють величезну ціну життя через незаконне вторгнення Росії в Україну", – сказано в огляді.

Напередодні розвідка Британії поміркувала над причинами чергового скасування ходи "Безсмертний полк" у Росії, а також оцінила російські втрати у повномасштабній війні проти України у 450 тисяч вбитими і пораненими.