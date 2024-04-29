Украина и США провели третьи переговоры о соглашении по безопасности

Представители Украины и Соединенных Штатов 29 апреля провели третий раунд переговоров по "подготовке к заключению двустороннего соглашения по безопасности".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил Офис президента.

Во время переговоров стороны "предметно обсудили" текст проекта соглашения и скорректировали алгоритм дальнейших действий, говорится в сообщении ОП.

Глава Офиса Андрей Ермак, возглавивший украинскую делегацию, выразил надежду, что после принятия в Конгрессе США дополнительного финансирования Украины прогресс в заключении соглашения ускорится.

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Последний раз о переговорах между Киевом и Вашингтоном по соглашению по безопасности сообщалось в январе.

Сейчас Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с девятью странами, последней из них стала Латвия. Также ожидается подписание соглашения с Норвегией.

Подавляющее большинство украинцев считает, что заключение двусторонних соглашений в сфере безопасности помогает Киеву противостоять полномасштабной российской агрессии.