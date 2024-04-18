Более 80% украинцев считают, что соглашения по безопасности помогут противостоять агрессии России

Подавляющее большинство украинцев считает, что заключение двусторонних соглашений в сфере безопасности помогает Киеву противостоять полномасштабной российской агрессии.

Об этом свидетельствует опрос социологической службы Центра Разумкова, опубликованный 18 апреля, пишет "Европейская правда".

На вопрос о том, будет ли способствовать укреплению Украины в противостоянии российской агрессии заключение двусторонних соглашений по безопасности, положительно ответил 81% респондентов. Однозначно поддерживают этот тезис почти 44%, остальные 37% склоняются к этому.

Только 9% считают, что соглашения по безопасности не способствуют противодействию агрессии России (почти 3% респондентов однозначно это отвергают, 6% склоняются к такой позиции).

Наиболее оптимистично двусторонние соглашения о безопасности оценивают жители западных областей Украины (89%), а меньше всего – восточных (70%).

В июле 2023 года лидеры "Группы семи" совместно с Украиной приняли декларацию, которая стала основой для заключения двусторонних соглашений по безопасности. Они, как предполагается, должны гарантировать долговременную поддержку Украины до ее вступления в НАТО.

Сейчас Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с девятью странами, последней из них стала Латвия. Также ожидается подписание соглашения с Норвегией.