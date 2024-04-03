Главы МИД Германии, Польши и Франции назвали три шага для усиления обороны Европы

Министры иностранных дел Германии, Польши и Франции заявили, что европейские союзники НАТО должны брать на себя большую ответственность за оборону континента.

Об этом говорится в гостевой статье Анналены Бербок, Радослава Сикорского и Стефана Сежурне, глав МИД стран Веймарского треугольника, в издании Politico, передает "Европейская правда.

Министры признают, что США давно несут большее бремя в коллективной обороне.

"Европейские союзники должны взять на себя свою справедливую долю коллективного бремени НАТО и продемонстрировать готовность взять на себя большую ответственность за оборону Европы.

Прочная трансатлантическая связь остается основой нашей безопасности, и мы, европейцы, должны устранить некоторые из наиболее насущных недостатков, которые стали до боли очевидными в течение последних месяцев и лет: пробелы в возможностях, готовности наших вооруженных сил, производственных мощностях, логистике, стандартизации и оперативной совместимости", – утверждают министры.

Они подтвердили необходимость более сильной и более дееспособной европейской обороны – такой, которая вносит позитивный вклад в глобальную и трансатлантическую безопасность и одновременно дополняет НАТО и оперативно совместима с ней.

Чтобы взять на себя эту большую ответственность за общую безопасность, по мнению министров, европейские члены Альянса, должны предпринять следующие шаги:

Во-первых, выделение минимум 2% ВВП на оборону является необходимой предпосылкой и фундаментом построения коллективной обороны.

Во-вторых, использование всего промышленного потенциала континента для модернизации военных сил и средств, наращивания производства и получения экономии от масштаба. Оборонная промышленность, по словам министров, нуждается в обязательных долгосрочных контрактах – с четкими сроками, уровнем амбиций, фиксированными финансовыми обязательствами и гарантиями закупок со стороны правительств.

В-третьих, необходимость инвестировать в технологии будущего, чтобы сохранить технологическое преимущество и ликвидировать пробелы в силах и средствах.

"Спустя два года своей агрессивной войны Путин строит свою стратегию на просчетах, что он может истощить Украину и пережить нашу поддержку. Он также стремится проверить наше единство и решимость как союзников.

Таким образом, наш ответ должен основываться на силе, единстве и сотрудничестве. Мы должны сделать так, чтобы его агрессия не оправдала себя – ни сейчас, ни в будущем", – подчеркнули министры.

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать фонд союзнических взносов на сумму 100 миллиардов долларов в течение пяти лет для Украины в рамках пакета, который должны подписать лидеры стран-членов Альянса на саммите в Вашингтон.

Как часть пакета, НАТО также может перебрать на себя оперативные обязанности возглавляемой США контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которая координирует поставки Киеву оружия, считают источники.