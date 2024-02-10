ЗМІ: Союзники України обговорюють зміну формату "Рамштайн"

Представники західних урядів обговорюють можливість зміни формату Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"), який за задумом має координувати НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо німецькому виданню Handelsblatt.

За даними джерел видання, на Заході хочуть, щоб в майбутньому НАТО координував поставки західних озброєнь Україні.

У матеріалі йдеться, що як у НАТО, так і в низці західних країн вважають, що формат "Рамштайн" має бути взятий під егіду Північноатлантичного альянсу.

За даними Handelsblatt, цей план був розроблений радником президента США з питань держбезпеки Джейком Салліваном і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, його обговорювали в колі НАТО лише на цьому тижні.

Як зазначає видання, цю концепцію підтримують, зокрема, східноєвропейські держави, а також Велика Британія і Франція.

Німецький уряд налаштований скептично, оскільки вважає, що це підживлюватиме наратив Кремля про те, що НАТО воює з Росією.

За даними видання, пошук нового формату ведеться через занепокоєння через можливе повернення Дональда Трампа на посаду президента США.

Раніше повідомляли, що наступне засідання у форматі "Рамштайн", як і минулого року, буде суміщене із зустріччю міністрів оборони країн НАТО, яка триватиме 14-15 лютого.

Очолюватиме зустріч міністр оборони США Ллойд Остін, який разом із головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном наступного тижня відвідає Брюссель.