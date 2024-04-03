В Румынии предлагают разрешить войскам защищать своих граждан за рубежом

Министерство национальной обороны Румынии вынесло на общественное обсуждение проект закона, предусматривающий защиту граждан страны за рубежом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает adevarul.ro.

Согласно проекту закона, вмешательство за пределами страны не ограничивается введением войск и может включать также другие виды вмешательств для противодействия гибридным угрозам.

Инициировать эти действия может рекомендовать президент Румынии по согласованию с Высшим советом национальной обороны (CSAT).

"Президент Румынии может по предложению премьер-министра принять необходимые меры для защиты румынских граждан, которым угрожает опасность за пределами национальной территории", – говорится в законопроекте.

Документ также вводит новое определение сил, "предназначенных для обороны", включающее в себя как вооруженные силы, так и силы защиты.

Кроме того, законопроект предусматривает, что в случае мобилизации или во время вооруженного конфликта персонал, работающий в Министерстве внутренних дел, может подлежать милитаризации.

Он также предлагает создание новой структуры под названием Национальный военный командный центр (CNMC), который будет отвечать за координацию и управление всеми силами обороны, в частности войсками НАТО, которые дислоцируются в Румынии.

Ранее Совет национальной обороны Румынии согласовал "меры по усилению румынских вооруженных сил" в контексте российских атак на территории Украины возле румынской границы.

Перед этим Румыния разрешила развертывание сил НАТО высокой готовности на румынской территории в случае серьезных угроз.

До этого заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, чьей родной страной является Румыния, не согласился с начальником румынского Генштаба о необходимости готовиться к войне с Россией.