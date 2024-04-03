Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что переход к долгосрочным обязательствам поддержки Украины со стороны Альянса имеет целью склонить Россию к мирным переговорам.

Об этом он сказал перед встречей министров иностранных дел стран НАТО 3 апреля, передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

Объясняя инициативу по переходу членов Альянса на более долгосрочные обязательства по поддержке Украины, Столтенберг заявил, что это "также пошлет России сигнал, что она не может нас "переждать".

"Реальность заключается вот в чем: если вы хотите завершения этой войны, чем быстрее мы можем убедить Москву, что она не может победить на поле боя, не может "переждать", тем быстрее мы сможем достичь мирного соглашения", – добавил он.

По мнению генсека НАТО, в таком случае "Россия осознает, что она не может победить в войне, а должна сесть за стол переговоров и договариваться о соглашении, в котором Украина берет верх как суверенное, независимое государство".

"Поэтому более сильная роль НАТО в координации и оказании поддержки – это путь завершить эту войну способом, в котором Украина берет верх", – подытожил Столтенберг.

Ранее генсек Альянса заявил, что союзники должны обеспечить поддержку Украины в долгосрочной перспективе на фоне обсуждений по предложению фонда на 100 млрд евро.

Как стало известно "ЕвроПравде", дискуссии по созданию нового многолетнего фонда поддержки Украины в рамках Североатлантического альянса, как ожидается, продлятся до саммита НАТО, что пройдет в июле.