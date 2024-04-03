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Министры НАТО в Брюсселе не примут окончательного решения по фонду на $100 млрд для Украины

эксклюзив
Новости — Среда, 3 апреля 2024, 09:57 — Олег Павлюк

Дискуссии по созданию нового многолетнего фонда поддержки Украины в рамках Североатлантического альянса, как ожидается, продлятся до саммита НАТО в Вашингтоне в июле этого года.

Об этом "Европейской правде" сообщил чиновник Альянса на условиях анонимности.

По словам собеседника "ЕвроПравды", министры иностранных дел стран НАТО, которые соберутся в Брюсселе 3-4 июля, "обсудят лучший способ организации поддержки Украины со стороны НАТО, чтобы сделать ее (поддержку. – Ред.) более мощной, предсказуемой и длительной".

"На апрельской встрече министров не будет принято никаких окончательных решений, и дискуссии продолжатся с приближением Вашингтонского саммита в июле", – добавил чиновник.

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Собеседник комментировал сообщения СМИ о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать пятилетний фонд на сумму 100 млрд долларов для поддержки Украины.

Предположительно, фонд будет создан в развитие решения лидеров Альянса на саммите в Вильнюсе о преобразовании так называемого Комплексного пакета помощи в многолетнюю программу поддержки Киева на пути к членству в Альянсе.

В рамках этой инициативы НАТО также может взять на себя оперативные обязанности возглавляемой США контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которая координирует поставки Киеву оружия.

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