Столтенберг: Більша роль НАТО в підтримці України – це шлях схилити РФ до переговорів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що перехід до довгострокових зобов’язань підтримки України з боку Альянсу має на меті схилити Росію до мирних переговорів.

Про це він сказав перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО 3 квітня, передає кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя

Пояснюючи ініціативу з переходу членів Альянсу на більш довгострокові зобов’язання з підтримки України, Столтенберг заявив, що це "також надішле Росії сигнал, що вона не може нас "перечекати".

"Реальність полягає ось у чому: якщо ви хочете завершення цієї війни, чим швидше ми можемо переконати Москву, що вона не може перемогти на полі бою, не може "перечекати", тим швидше ми зможемо досягти мирної угоди", – додав він.

На думку генсека НАТО, в такому разі "Росія усвідомить, що вона не може перемогти у війні, а мусить сісти за стіл переговорів і домовлятись про угоду, в якій Україна бере гору як суверенна, незалежна держава".

"Тож сильніша роль НАТО в координації та наданні підтримки – це шлях завершити цю війну у спосіб, в якому Україна бере гору", – підсумував Столтенберг.

Раніше генсек Альянсу заявив, що союзники мають забезпечити підтримку України в довгостроковій перспективі на тлі обговорень щодо пропозиції фонду на 100 млрд євро.

Як стало відомо "ЄвроПравді", дискусії щодо створення нового багаторічного фонду підтримки України в межах Північноатлантичного альянсу, як очікується, триватимуть до саміту НАТО, що має пройти в липні.