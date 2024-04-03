Генсек НАТО подтвердил намерения обеспечить надежную поддержку Украины на перспективу

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники должны обеспечить поддержку Украины в долгосрочной перспективе на фоне обсуждений по предложению фонда на 100 млрд евро.

Об этом он сказал перед встречей глав МИД стран НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

По его словам, поддержка должна стать более предсказуемой и меньше ориентированной на добровольные взносы.

"Мы должны изменить динамику нашей поддержки. Мы должны обеспечить надежную и предсказуемую поддержку безопасности Украины в долгосрочной перспективе. Поэтому мы полагаемся меньше на добровольные взносы и больше на обязательства НАТО, меньше на краткосрочные предложения и больше на многолетние обещания", – сказал Столтенберг.

Поэтому, по его словам, министры обсудят, каким образом НАТО может продемонстрировать большую ответственность в координировании предоставления военного оборудования и обучения для Украины.

"Мы также поговорим о многолетних финансовых обязательствах, чтобы сохранять нашу поддержку", – сказал он.

По словам Столтенберга, эта министерская встреча станет возможностью для консенсуса по этим вопросам на фоне подготовки к саммиту в Вашингтоне.

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать фонд союзнических взносов на сумму 100 млрд долларов в течение пяти лет для Украины в рамках пакета, который должны подписать лидеры стран-членов Альянса на саммите в Вашингтон.

Как стало известно "ЕвроПравде", дискуссии по созданию нового многолетнего фонда поддержки Украины в рамках Североатлантического альянса, как ожидается, продлятся до саммита НАТО.