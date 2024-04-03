Президент Финляндии раскрыл содержание нового пакета военной помощи для Украины

Президент Финляндии Александер Стубб рассказал, что вошло в новый пакет военной помощи Украине, о котором было объявлено в среду.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Стубб напомнил, что финское правительство приняло решение о выделении пакета на прошлой неделе.

"Пакет, в частности, содержит средства для противовоздушной обороны, а также артиллерийские боеприпасы большого калибра", – отметил финский президент.

Он подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Финляндии будет продолжаться.

"Мы, финны, не очень разговорчивый народ. Мы предпочитаем действовать, а не говорить. И этот 23-й пакет – это то, что поможет удовлетворить потребности Украины, о которых мне рассказал президент Зеленский", – добавил Стубб.

Как известно, в среду в Киев приехал финский президент Александер Стубб. Впоследствии после появления информации о его прибытии Офис президента Украины обнародовал текст соглашения между Украиной и Финляндией о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Одновременно с подписанием соглашения Финляндия объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи стоимостью 188 млн евро.