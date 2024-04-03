Президент Фінляндії прибув до Києва

Президент Фінляндії Александер Стубб у середу, 3 квітня прибув з візитом до Києва.

Про це фінський президент написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

До свого допису у соцмережі Стубб додав фото з президентом України Володимиром Зеленським, зроблене біля Маріїнського палацу.

Thank you @ZelenskyyUa for a warm welcome in Kyiv. We had a good discussion on Finland’s strong and continuing support to Ukraine, the wider European perspective and Ukraine’s Peace Formula, which Finland wholeheartedly supports. President Zelensky also briefed me on the current… pic.twitter.com/mtftYabJxp April 3, 2024

Він подякував українському колезі за теплий прийом у Києві.

"Ми провели гарну дискусію про сильну і постійну підтримку Фінляндією України, ширшу європейську перспективу та українську мирну формулу, яку Фінляндія щиро підтримує", – зазначив Стубб.

Він додав, що Зеленський поінформував його про поточну ситуацію на фронті.

"Моє головне послання: Фінляндія буде з вами стільки, скільки буде потрібно", – додав фінський президент.

Александер Стубб, переможець президентських виборів у Фінляндії, офіційно вступив на посаду 1 березня, замінивши Саулі Нііністьо.

Стубб обіцяв, що до завершення війни в Україні не може бути відносин з Росією на політичному рівні.

Детальніше про нового президента Фінляндії читайте у статті: "Вибори без шансів для Росії".