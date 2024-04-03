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Президент Фінляндії прибув до Києва

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Новини — Середа, 3 квітня 2024, 14:23 — Ірина Кутєлєва

Президент Фінляндії Александер Стубб у середу, 3 квітня прибув з візитом до Києва.

Про це фінський президент написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

До свого допису у соцмережі Стубб додав фото з президентом України Володимиром Зеленським, зроблене біля Маріїнського палацу.

Він подякував українському колезі за теплий прийом у Києві.

"Ми провели гарну дискусію про сильну і постійну підтримку Фінляндією України, ширшу європейську перспективу та українську мирну формулу, яку Фінляндія щиро підтримує", – зазначив Стубб.

Він додав, що Зеленський поінформував його про поточну ситуацію на фронті.

"Моє головне послання: Фінляндія буде з вами стільки, скільки буде потрібно", – додав фінський президент.

Александер Стубб, переможець президентських виборів у Фінляндії, офіційно вступив на посаду 1 березня, замінивши Саулі Нііністьо.

Стубб обіцяв, що до завершення війни в Україні не може бути відносин з Росією на політичному рівні. 

Детальніше про нового президента Фінляндії читайте у статті:  "Вибори без шансів для Росії".

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