Президент Фінляндії прибув до Києва

Президент Фінляндії Александер Стубб у середу, 3 квітня прибув з візитом до Києва.

Про це фінський президент написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

До свого допису у соцмережі Стубб додав фото з президентом України Володимиром Зеленським, зроблене біля Маріїнського палацу.

Thank you @ZelenskyyUa for a warm welcome in Kyiv. We had a good discussion on Finland’s strong and continuing support to Ukraine, the wider European perspective and Ukraine’s Peace Formula, which Finland wholeheartedly supports. President Zelensky also briefed me on the current… pic.twitter.com/mtftYabJxp