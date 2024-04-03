Фінляндія виділяє новий пакет військової допомоги України

Фінляндія оголосила про виділення Україні нового пакета військової допомоги, який стане 23-м за рахунком.

Про це йдеться у тексті оприлюдненої безпекової угоди між Україною та Фінляндією, повідомляє "Європейська правда".

У тексті зазначено, що одночасно з підписанням угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку Фінляндія оголошує про надання 23-го пакета допомоги загальною вартістю 188 мільйонів євро.

Вміст пакета не розкривається. Проте у тексті йдеться про те, що загальна вартість військової підтримки, наданої Україні з початку повномасштабної агресивної війни, наблизилася до двох мільярдів євро.

"З урахуванням внеску Фінляндії у розмірі 30 мільйонів євро у чеську ініціативу спільних закупівель артилерійських боєприпасів для України підтримка України з боку Фінляндії у 2024 році вже перевищує 400 мільйонів євро", – йдеться в тексті угоди.

Водночас, згідно з документом, протягом цього року Фінляндія планує виділити Україні ще щонайменше два пакети допомоги.

Як відомо, у середу до Києва приїхав фінський президент Александер Стубб. Згодом після появи інформації про його прибуття Офіс президента України оприлюднив текст угоди між Україною і Фінляндією про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.