При нападении с мечом в Лондоне погиб 13-летний мальчик

В результате нападения с мечом возле станции метро в Лондоне погиб 13-летний мальчик.

Об этом заявил главный суперинтендант полиции Стюарт Белл, передает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Он был доставлен в больницу после ножевого ранения и, к сожалению, вскоре умер", – сказал офицер.

"Семью ребенка поддержали сначала наши местные офицеры, а теперь и некоторые специалисты, и все в столичной полиции думают о них в это невероятно трудное время", – отметил он.

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Суперинтендант отметил, что двое офицеров получили серьезные ранения.

"Обоим потребовалось хирургическое вмешательство, но мы считаем, что на данном этапе угрозы их жизни нет", – сказал Белл.

Двое других граждан также остаются в больнице и считается, что их травмы не угрожают жизни.

"Я высоко оцениваю невероятную храбрость не только полицейских, но и других спасателей, которые прибыли на место происшествия сегодня утром", – заявил Белл.

Как сообщалось, британская полиция во вторник утром арестовала вооруженного мечом мужчину после сообщений о ножевых ранениях во время серьезного инцидента на северо-востоке Лондона.